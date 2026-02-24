Recep Tayyip Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin yeni göz bebeği SANCAR SİDA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Savunmada Dijital Egemenlik Vurgusu

Türkiye’nin savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen sistemlerin stratejik önemine dikkat çekti. Açılışı yapılan tesislerin ve temeli atılan projelerin, savunma ekosisteminin bütüncül kapasitesini artıracağını ifade etti.

Avrupa’nın En Büyük Simülasyon Tesisi Hedefi

Törende, simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temelleri atılırken, Kaan Teknoloji Merkezi’nin de açılışı gerçekleştirildi. Erdoğan, bu kompleksin tamamlanmasıyla Avrupa’nın en büyük simülasyon teknolojileri üretim ve entegrasyon tesislerinden biri olacağını belirtti.

“Yıldızı Yükselen Bir Türkiye Var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin artık kendi teknolojisini tasarlayan, yazılımını üreten ve bunları dünyaya ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini söyleyerek, “Tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojilerle uygulayan, dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var” dedi.

SANCAR SİDA’nın Özellikleri

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı, keşif-gözetleme, devriye, üs ve liman güvenliği ile su üstü harbi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Uzaktan kumandalı ve otonom görev yapabilen araç; gelişmiş elektro-optik sistemler ve güçlü haberleşme altyapısıyla donatıldı.

Modüler yapısı sayesinde farklı silah ve faydalı yük entegrasyonuna imkân tanıyan SANCAR, yüksek sürat ve manevra kabiliyetiyle asimetrik tehditlere karşı caydırıcılık sağlamayı hedefliyor.

Yeni nesil SANCAR SİDA ile birlikte Türkiye’nin denizlerdeki insansız savunma gücü bir üst seviyeye taşınmış oldu.