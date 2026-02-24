Marmaris-İçmeler hattında çalışan otobüse binen kadın yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

Araçtaki yolcular, rahatsızlanan kişiye yardım etmeye çalıştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Gönen, ulaşım daire başkanlığıyla iletişim kurduktan sonra güzergahını değiştirerek yolcuyu Özel Ahu Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.