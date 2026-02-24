FETÖ/PDY terör örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘gizli hizmetler' yapılanması içerisinde yer alan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve bu şekilde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5'inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.