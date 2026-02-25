Türkiye, Balıkesir’den gelen acı haberle sarsıldı. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı, gece saatlerinde görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Kazada uçakta bulunan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı ve yetkililer tarafından yapılan açıklamaların ardından, kazaya ilişkin kahreden bir detay ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre şehit pilot İbrahim Bolat, düşüş anında paraşütle atladı. Ancak uçağın yere çok yakın irtifada olması nedeniyle paraşütün açılmasına rağmen mesafenin yetersiz kaldığı ve pilotun bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın yaşandığı anlar, otoyolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, büyük bir gürültünün ardından gökyüzünde şiddetli bir patlama yaşandığı, çevrenin kısa süreliğine aydınlandığı ve uçağın alev topuna dönüşerek yere çakıldığı görülüyor. O anlara tanıklık eden vatandaşların şaşkınlık ve panik dolu tepkileri de kayıtlara geçti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit pilot İbrahim Bolat için taziye mesajı yayımlayarak ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve millete başsağlığı diledi. Kazanın nedeni ise kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi, hem silah arkadaşlarını hem de tüm Türkiye’yi yasa boğdu.