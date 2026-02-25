“Kahraman Şehidimize Allah’tan Rahmet Diliyorum”

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’deki F-16 kazasına ilişkin gerekli inceleme ve soruşturmaların başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun.”

Ramazan Mesajı: “Dualarımız Filistinli Kardeşlerimizle”

Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Erdoğan, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gazze’de 12 Ekim’de varılan ateşkese rağmen devam eden saldırılar ve yapılan tüm anlaşmalara rağmen insani yardımların istendiği şekilde ulaşamaması maalesef Ramazan-ı Şerif’i buruk geçirmemize sebep oluyor. Bu Ramazan’da da aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle.”

Türkiye genelinde Ramazan’ın güçlü bir manevi atmosfer içinde idrak edildiğini belirten Erdoğan, camilerin dolduğunu, çocukların ve gençlerin ibadete daha fazla katıldığını ifade etti.

“Bu Fotoğraf Gerçek Türkiye Fotoğrafıdır”

Ramazan etkinlikleri ve ilahilere yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, toplumsal birlik mesajı verdi:

"Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi; özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Şunu bir defa açık açık söylemek isterim: Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır."

Eğitimde Ramazan Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Maarif’in Kalbinde Ramazan” temasıyla başlattığı çalışmaları savunan Erdoğan, etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığını vurguladı ve anayasal zemine sahip olduğunu söyledi.

“Milli Eğitim Bakanlığımız, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz" kapsamında "Maarif'in Kalbinde Ramazan" teması altında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi. Bu kapsamda öğrenciler için söyleşi programları düzenlenecek, okul-aile işbirliğini güçlendirmek için iftar sofraları kurulacak. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri ve tecrübe etmeleri için okul dışı öğrenme ortamları hazırlanacak; paylaşma bilinci, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi hasletlerin çocuklarımıza aşılanması sağlanacak. Bu etkinlikler her şeyden önce gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacaktır. İkinci olarak da bu etkinlikler, hiç şüphesiz anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. Anayasamızın gerek başlangıç kısmında gerekse sonraki diğer maddelerinde her vatandaşın manevi varlığını geliştirme hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Yapılan doğrudur, yerindedir, hukukidir.”

"Kabe’de hacılar Hu der Allah" İlahisine Tebrik ve Övgü Dolu Sözler

"Kabe’de hacılar Hu der Allah... Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla "Allah" Lafz-ı Celali'ni seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı."

"Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar"

"Bunlar Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar. Bunlar güya cadılar bayramı kılıfı altında ne idiği belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Çocuklarımızı alkole, uyuşturucuya, sigaraya, her türlü sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Bunlar sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın türlü rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar. Bunlar batıda çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren o rezil, o insanlık dışı skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar."

“Terörsüz Türkiye Sürecinde Önemli Mesafe Aldık”

Konuşmasının son bölümünde “Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Erdoğan, Meclis’te yürütülen çalışmaların önemli bir aşamayı geride bıraktığını belirtti:

“Önce Terörsüz Türkiye, ardından Terörsüz Bölge hedefimize vasıl olacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm süreçlerde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmeye devam edileceğini de vurguladı.

“Türkiye Yüzyılı’nı Kendi Değerlerimizle İnşa Edeceğiz”

Erdoğan, konuşmasını milli birlik ve kardeşlik vurgusuyla tamamladı: