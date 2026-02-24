Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-23 Şubat tarihleri arasında suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 643 kişi yakalandı.

Çalışmada, 758 gram kubar esrar, 17 litre sıvı metamfetamin, 19 kök kenevir, 63 sikke, 91 dedektor, 18 ruhsatsız av tüfeği, 545 elektronik sigara, 20 kilogram kıyılmış tütün, 215 kilogram nargile tütünü, 40 bin makaron ve iklimlendirme çadırı ile ünitesi ele geçirildi.