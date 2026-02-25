Şehit Binbaşı İbrahim Bolat için 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.

Öz geçmişinin okunmasının ardından Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak askeri uçağa yerleştirildi.

F-16’lardan Saygı Uçuşu

Tören sırasında havalanan iki F-16 savaş uçağı, şehit pilot için saygı uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünde yapılan selamlama, törene katılanları derinden etkiledi.

İzmir’de Toprağa Verilecek

Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın naaşı, memleketi İzmir’e gönderildi. Şehit Bolat, Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek.