Fenerbahçe’de İlk Antrenmanına Çıktı

Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest ile oynanacak hazırlık maçı öncesi son çalışmasını Can Bartu Tesisleri’nde yaptı.

Yeni transfer Çağrı Hakan Balta da antrenmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı ve Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya indi.

Galatasaray’dan Ayrılık Süreci

Galatasaray altyapısında filiz lisansla forma giyen genç santrfor, sarı-kırmızılı kulübün kendisine sunduğu profesyonel sözleşme teklifini reddetti.

Balta ailesinin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, maddiyatın ikinci planda olduğu; yeni sözleşme için bu sezon en az 3 maçta süre alma şartı talep edildiği, ancak bu isteğin kabul edilmemesi üzerine taraflar arasındaki bağların tamamen koptuğu belirtildi.

Yetiştirme Bedeli 3-4 Milyon TL

Fenerbahçe’nin bu transfer için Galatasaray’a 3-4 milyon TL seviyesinde yetiştirme bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Transfer, altyapıdan yetişen oyuncuların ezeli rakipler arasında el değiştirmesi açısından da dikkat çekti.

Hakan Balta’nın Oğlu

Çağrı Hakan Balta, eski milli futbolcu Hakan Balta’nın oğlu. Babasının futbol kariyeri ve disiplini, genç oyuncunun gelişiminde önemli bir referans olarak gösteriliyor.

Performansıyla Dikkat Çekti

Genç santrfor, Galatasaray U19 takımında çıktığı 47 maçta 27 gol kaydetti.

Çağrı Balta, 2024-2025 sezonunda U19 Ligi gol kralı olarak altyapı futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yeni Adres, Yeni Sayfa

Fenerbahçe, gelecek vadeden genç yetenekleri kadrosuna katma stratejisi kapsamında Çağrı Hakan Balta’yı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpte göstereceği performans, şimdiden hem altyapı camiasında hem de futbol kamuoyunda merak konusu.