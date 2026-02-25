Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentte 2025 yılında 8 bin 353 çift evlenirken, 2 bin 426 çift boşandı. Açıklanan rakamlar, kentte aile yapısındaki değişimi gözler önüne serdi.

Son 5 Yılda Evlilik Sayıları Nasıl Değişti?

TÜİK verilerine göre Kahramanmaraş’ta evlilik sayıları son beş yılda dalgalı bir seyir izledi:

2021: 8 bin 766 evlilik

2022: 8 bin 655 evlilik

2023: 7 bin 8 evlilik (son yılların en düşük seviyesi)

2024: 8 bin 380 evlilik

2025: 8 bin 353 evlilik

6 Şubat depremlerinin etkisiyle 2023 yılında ciddi bir düşüş yaşanırken, sonraki iki yılda evlilik sayılarının yeniden yükselişe geçtiği görüldü.

Kaba Evlenme Hızında Yeniden Yükseliş

Kentte kaba evlenme hızı da benzer bir tablo ortaya koydu:

2021: Binde 7,49

2023: Binde 6,11 65 yaşında Nurhak Dağı’nda yaptığı sporla hem ilk hem de efsane oldu İçeriği Görüntüle

2025: Binde 7,33

Bu veriler, evlilik eğiliminin deprem sonrası dönemde toparlanma sürecine girdiğini gösterdi.

Boşanma Rakamlarında Dalgalı Seyir

Boşanma verileri de dikkat çekici bir değişim yaşandığını ortaya koydu:

2021: 2 bin 487 boşanma

2022: 2 bin 580 boşanma

2023: 1 bin 846 boşanma

2024: 2 bin 307 boşanma

2025: 2 bin 426 boşanma

Kaba boşanma hızı ise 2023 yılında binde 1,61 seviyesine kadar gerilerken, 2025’te yeniden artarak binde 2,13 olarak ölçüldü.

Veriler Ne Anlatıyor?

Açıklanan rakamlar, Kahramanmaraş’ta evlilik ve boşanma oranlarının deprem sonrası süreçte yeniden dengelenme eğilimine girdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, sosyal ve ekonomik koşulların normale dönmesiyle birlikte aile yapısında istikrar arayışının güçlendiğine dikkat çekiyor.