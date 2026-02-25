Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş İl Müdürlüğü görevini yürüten Tayfun Temur, Kahramanmaraş’taki görevinin ardından Ankara’ya yeni bir göreve atandı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanı olarak atanan Temur, bundan sonra Ankara’da bulunacak.

Temur’un döneminde Kahramanmaraş’ta düzenlenen afet tatbikatları, risk azaltma projeleri ve kriz anlarında hızlı müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik saha organizasyonları öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Özellikle kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale süreçlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi dikkat çekti.

Temur, yeni görevinde Ticaret Bakanlığı bünyesinde acil durumlara yönelik savunma planlaması, kriz senaryolarının oluşturulması ve kurumsal hazırlık süreçlerinin yürütülmesi konularında sorumluluk üstlenecek.