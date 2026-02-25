Kış Aylarında Doğal Enerji Kaynağı

Soğuk havalarda artan enerji ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, doğal ve katkısız üzüm pekmezini tercih ediyor. Kahvaltılarda, sahurda ve iftar sonrasında tüketilen pekmez; besleyici özelliği ve geleneksel lezzetiyle öne çıkıyor.

Sahurda Tok Tutar, İftarda Dengeler

Ramazan ayında oruç tutanlar için önemli bir destek olan üzüm pekmezi, gün boyu zindelik sağlaması nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmezi. İftar sonrası ise tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılaması ve vücudu dengelemesiyle tercih ediliyor.

Esnaftan İlgi Değerlendirmesi

Konuya ilişkin Aksu Haber mikrofonlarına konuşan Ahmet Gödeoğlu, özellikle kış aylarında ve Ramazan’da pekmeze talebin arttığını belirtti. Gödeoğlu, Marbi Biber olarak doğal ürünlere gösterilen ilginin her geçen yıl yükseldiğini ifade etti.

Uzmanlardan Ölçülü Tüketim Uyarısı

Uzmanlar, üzüm pekmezinin dengeli ve ölçülü tüketildiğinde kış aylarında vücudu desteklediğini, Ramazan sürecinde ise oruç tutanlara doğal enerji sağladığını vurguluyor. Bu nedenle doğal üzüm pekmezi, Kahramanmaraş’ta kış ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor.