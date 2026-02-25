Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda şehir merkezinin ulaşım açısından en işlek güzergâhlarından biri olan Şehit Ali Çuhadar Caddesi’nde başlatılan sıcak asfalt serim çalışmalarında sona gelindi.

Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından ekipler tarafından baştan sona yenilenen arterde, modern standartlara uygun sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki cadde, yapılan çalışmalarla birlikte hem sürüş konforu hem de trafik güvenliği açısından daha üst seviyeye taşınıyor.

Deforme olmuş zemin tamamen kaldırılarak yerine dayanıklı ve uzun ömürlü asfalt kaplama yapılırken, yol çizgileri ve trafik işaretlemelerinin de çalışma tamamlandıktan sonra yenileneceği bildirildi. Şehir içi ulaşımda önemli bir bağlantı noktası olan Şehit Ali Çuhadar Caddesi, yenilenen yüzüyle sürücülere daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sıcak asfalt seriminin yalnızca bu arterle sınırlı kalınmayacağı vurgulandı. Şehir merkezi ve ilçelerde, altyapı çalışmaları tamamlanan ana arterler başta olmak üzere pek çok noktada asfalt atağının süreceği belirtildi.

Açıklamada, 2026 yılı içerisinde şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğinin hayata geçirileceği ifade edilerek, yenilenen yolların sadece sıcak asfaltla değil; yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri ve modern aydınlatma sistemleriyle birlikte prestij cadde kimliğine kavuşturulacağı kaydedildi.