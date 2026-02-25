Kahramanmaraş’ın Şazibey Mahallesi’nde deprem sonrası yıkılan iki önemli eğitim kurumu yeniden inşa ediliyor.

2023 yılında meydana gelen depremlerde hasar gören ve daha sonra yenilenmesi amacıyla yıkılan Gazi Ortaokulu ve Ayşe Gümüşer İlkokulu’nun yerine yeni binaların yapım çalışmaları Emlak Konut tarafından yürütülüyor.

2025 yılı Kasım ayında başlayan okulların, 2026 yılı Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor.

Gazi Ortaokulu, 30 derslik ve 720 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek, Ayşe Gümüşer İlkokulu ise 39 derslik ve 960 öğrenci kapasitesiyle inşa ediliyor.

Emlak Konut tarafından yürütülen bu iki önemli eğitim yatırımı, bölgedeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı okul binalarına kavuşması açısından önemli bir adım olacak.