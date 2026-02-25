Mesleğe 1975 yılında babasının yanında çırak olarak başlayan Tepedibi, geçen 50 yıla rağmen el emeğine dayalı üretimden vazgeçmedi. 1993 yılında Kahramanmaraş’a yerleşen deneyimli usta, tabakhaneden temin ettiği derileri “gön suyunda” beklettikten sonra günün ilk ışıklarıyla birlikte atölyesinde çalışmaya başlıyor.

Yıllara meydan okuyan yöntemlerle üretim yapan Tepedibi, eski iş makineleri, traktör ve kamyon lastiklerini geri dönüştürerek yemenilerin alt tabanında kullanıyor. Tamamen el emeğiyle diktiği ürünleri ise ağırlıklı olarak çobanlara, seyislere ve maden işçilerine ulaştırıyor.

Geleneksel yöntemlerle ürettiği yemenileri düşük kârla satışa sunduğunu belirten Tepedibi, asıl hedefinin kazançtan çok mesleği ayakta tutmak olduğunu dile getiriyor. Çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü köşkerliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden usta, özellikle çırak bulmakta büyük zorluk yaşadıklarını söylüyor.

Geleneksel mesleklerin her geçen gün unutulmaya yüz tuttuğuna dikkat çeken Akif Tepedibi, tüm zorluklara rağmen köşkerlik kültürünü yaşatmakta kararlı olduğunu vurguluyor.