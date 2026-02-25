Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelinin sahte plakalı bir araç kullandığı tespit edildi. Yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda söz konusu aracın bir sitenin otoparkında bulunduğu belirlendi.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, firari şahsın aynı site içerisinde bir dairede kaldığını saptadı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararı doğrultusunda harekete geçen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri dairede hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, cezasının infazı için Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.