Bakanlık tarafından paylaşılan klipte, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa sürecine ilişkin görüntülere yer verildi. Şehrin simgeleri, yaşam alanları ve yükselen yeni yapılar klipte dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Paylaşıma eşlik eden mesajda, “Kahramanmaraş göğsündeki o kadim cesaretle, her bir hanesinde huzuru yeniden yeşerten kahramanların ebedi yurdu” ifadeleri kullanıldı. Duygu yüklü mesaj, izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan klip, beğeni ve paylaşım oranlarıyla sosyal medya platformlarında öne çıktı. Bakanlığın farklı illerde yürüttüğü çalışmalara da yer verdiği içerikler arasında Kahramanmaraş’a özel hazırlanan bu klip, şehre verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Paylaşımda yer alan görüntüler, Kahramanmaraş’ın geçmişiyle birlikte geleceğe yönelik güçlü duruşunu yansıtırken, yeniden inşa sürecine dair umut veren mesajlar dikkat çekti.