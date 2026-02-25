HG Hospital Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Eren, programda yaptığı değerlendirmelerde çocukluk çağında ortaya çıkan ürolojik hastalıkların erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabileceğini vurguladı. Yayında; tanı, teşhis ve tedavi yöntemleri detaylarıyla ele alındı.

Sunuculuğunu Ayşe Asır’ın üstlendiği programda, merak edilen sorular uzman görüşleriyle yanıtlandı. Program boyunca çocuk sağlığında farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirici ve yol gösterici mesajlar izleyicilerle paylaşıldı.

Alanında uzman konukları ağırlamaya devam eden “Sağlıklı Günler” programı, izleyicilere güvenilir sağlık bilgisi sunarak toplumda sağlık bilincinin güçlenmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.