Nurhak Dağı’nın beyaz örtüsü, kışın büyüleyici atmosferini adeta bir sahneye dönüştürürken, bu sahnenin başrolünde deneyimli sporcu İbrahim Öztoprak yer aldı.

Hakan Coşkun Nurhak Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi olan Öztoprak, zirveleri kaplayan karın üzerinde snowboarduyla süzülerek hem doğayla bütünleşti hem de izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Karla kaplı yamaçlarda özgürlüğün izini süren Öztoprak, her virajda adrenalinle heyecanı harmanladı.

Nurhak Dağı’nın sert rüzgârlarına ve zorlu eğimlerine meydan okuyan sporcu, yalnızca performansıyla değil, yılların birikimini yansıtan ustalığıyla da dikkat çekti.

Onun için yaşın bir rakamdan ibaret olduğu ise enerjisi ve bitmeyen tutkusu ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Renkli kişiliği ve samimi tavırlarıyla doğa sporları camiasında sevilen bir isim olan Öztoprak, etkinlik boyunca yalnızca snowboard yapmadı; genç sporculara atlama teknikleri ve güvenli düşüş yöntemleri üzerine uygulamalı eğitimler vererek tecrübelerini paylaştı.