Modern Tesislerde Üretim

Barajlarda kurulan modern balık üretim tesislerinde somon ve alabalıklar, kontrollü ve hijyenik koşullarda yetiştiriliyor. Üretim sürecinde su kalitesi, yemleme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak takip edilirken, hasat aşaması da titizlikle yürütülüyor.

İç Pazarın Yanı Sıra İhracat

Tesislerde yetiştirilen balıklar yalnızca Türkiye pazarında değil, yurt dışına da ihraç edilerek Kahramanmaraş’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini uluslararası alanda temsil ediyor. Bu durum, istihdama katkı sağlarken bölgedeki üreticiler için de yeni gelir kapıları oluşturuyor.

Bölge Ekonomisine Katkı

Yetkililer, barajlarda yürütülen balık üretim faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda daha da artırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Menzelet ve Kılavuzlu Barajları, enerji ve sulamanın yanı sıra su ürünleri üretimiyle de Kahramanmaraş ekonomisinin önemli yapı taşları arasında yer alıyor.