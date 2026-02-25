1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak uygulamayla milyonlarca abonenin elektrik sayaçları ücretsiz olarak yenilenecek. Peki kimleri kapsıyor, ücret alınacak mı, süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

Elektrik Dağıtımında Dijitalleşme: MASS Dönemi Başlıyor

Elektrik dağıtım sektöründe uzun süredir hazırlıkları süren Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), 1 Mart 2026 itibarıyla sahaya iniyor. Yeni sistemle birlikte mevcut elektrik sayaçları; uzaktan okunabilen, tüketim verilerini anlık iletebilen ve şebeke yönetimini güçlendiren akıllı sayaçlarla değiştirilecek.

Kimlerin Sayacı Değişecek?

İlk etapta dönüşüm kapsamına alınacak aboneler netleşti. Buna göre:

Ortak pano bulunan binalar

Yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaatin (10 bin kWh) üzerinde olan aboneler

öncelikli olarak akıllı sayaç sistemine geçecek.

Sayaç Değişimi Ücretli mi?

Bu soru en çok merak edilen başlıklardan biri. Yetkililer net konuşuyor:

Tüketicilerden sayaç değişimi için herhangi bir ücret alınmayacak. 2026 Cemre Düşme Tarihleri Belli Oldu: İlk Cemre Düştü mü, Bahar Ne Zaman Geliyor? İçeriği Görüntüle

Dönüşüm süreci, dağıtım şirketlerinin şebeke yatırım kalemleri kapsamında yürütülecek. Sayaçlar yatırım planları dahilinde temin edilerek sahada uygulanacak.

2026’da 4 Milyon Sayaç Değişecek

Planlamaya göre 2026 yılı içinde yaklaşık 4 milyon elektrik sayacı MASS uyumlu akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Sürecin hızını ise yerli sayaç üreticilerinin üretim kapasitesi belirleyecek.

Projede Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) da aktif rol üstleniyor. İhale süreçlerinin tamamlandığı, birim maliyetlerin ise 2027 yılında netleşeceği belirtiliyor.

Mevcut tahminlere göre:

Bir akıllı sayacın maliyeti: 30 – 40 dolar

Birim fiyatlar: EPDK tarafından belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak

Akıllı Sayaçlar Ne Sağlayacak?

Yeni sistemle birlikte:

Fatura okuma işlemleri otomatik olacak

Şebeke arızaları daha hızlı tespit edilecek

Kesinti süreleri azalacak

Kayıp-kaçak kontrolü daha etkin hale gelecek

Elektrikte Yeni Dönem İçin Son Günler

1 Mart 2026’da başlayacak MASS uygulamasıyla Türkiye’de elektrik dağıtım altyapısı dijital bir çağa adım atıyor. Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren bu dönüşüm, hem tüketici deneyimini hem de şebeke yönetimini kökten değiştirecek.