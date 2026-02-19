Cemre Düşmesi Nedir, Ne Anlama Gelir?

Cemre, Türk halk kültüründe kış mevsiminin sona ermeye başladığını ve baharın yaklaştığını simgeleyen geleneksel bir inanıştır. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi; kor, ateş ve sıcaklık anlamlarını taşır.

Halk inanışına göre cemreler, doğanın yavaş yavaş ısınmasını temsil edecek şekilde önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Her düşüş arasında yaklaşık bir haftalık süre bulunur.

2026’da İlk Cemre Ne Zaman Düştü?

2026 yılının ilk cemresi, 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
İlk cemreyle birlikte özellikle gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarında artış hissedilmeye başlanacak. Bu dönem, soğuk havaların yavaş yavaş etkisini kaybettiği zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

İkinci Cemre Ne Zaman Düşecek?

İkinci cemre, 26–27 Şubat 2026 tarihlerinde suya düşecek.
Bu aşamayla birlikte göl, nehir ve deniz sularının ısınmaya başladığına inanılır. Balıkçılık ve tarımla uğraşanlar için bu tarihler halk takviminde ayrıca önem taşır.

Üçüncü Cemre Toprağa Ne Zaman Düşecek?

Üçüncü ve son cemre ise 5–6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.
Toprağa düşen cemreyle birlikte doğanın tamamen uyanmaya başladığı, bitkilerin canlandığı ve baharın etkilerinin belirginleştiği kabul edilir.

2026 Cemre Düşme Tarihleri (Tam Liste)

Cemre ve Nevruz İlişkisi

Cemrelerin düşmesi, aynı zamanda Nevruz Bayramı’nın yaklaştığının da habercisi olarak görülür. Cemre sürecinin tamamlanmasının ardından, 21 Mart’ta baharın resmi başlangıcı kabul edilen Nevruz’a girilir.

Bahar Ne Zaman Tam Anlamıyla Hissedilecek?

Üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte sıcaklık artışı daha belirgin hale gelir. 2026 yılında özellikle Mart ayının ikinci haftasından itibaren bahar etkilerinin Türkiye genelinde daha net hissedilmesi bekleniyor.

Cemrelerin tamamlanmasıyla birlikte kış yavaş yavaş yerini bahara bırakırken, doğa yeniden canlanmaya başlıyor.