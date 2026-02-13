Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve belge düzenini güçlendirmek amacıyla taksiler için “taksi mali cihaz” zorunluluğu resmen başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle birlikte, taksilerde kartla ödeme, otomatik fiş ve elle tutar girişinin yasaklanması gibi köklü değişiklikler hayata geçiriliyor.

Yeni Sistem Ne Getiriyor?

Taksimetre ile entegre çalışacak: Yolculuk ücreti taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak, sürücü manuel tutar giremeyecek.

Kartla ödeme zorunlu: EFT-POS özellikli cihazlarla kredi/banka kartı kabulü mecburi olacak.

Otomatik fiş/e-belge: Taksimetre kapanınca fiş otomatik kesilecek; fiş olmadan yeni yolculuk başlayamayacak.

“Kart geçmiyor” dönemi bitiyor: Müşterilerin kartla ödeme talepleri reddedilemeyecek.

Bütünleşik fiş: Kartla ödemede banka POS bilgileriyle mali fiş tek belgede sunulacak.

Taksicilere Net Takvim

Mevcut taksiler: En geç 1 Eylül ’e kadar cihazları alıp kullanmaya başlayacak.

Yeni başlayanlar / taksimetre değiştirenler: 30 gün içinde sisteme dahil olacak; yolcu taşımadan önce zorunlu.

Bankayla anlaşma: Cihazı kullanmaya başladıktan sonra 15 gün içinde en az bir banka/ödeme kuruluşu ile sözleşme şart.

Denetim ve Vergi Güvencesi