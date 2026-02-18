Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat'a kadar devam edecek kampanya süresince, ramazan ayında günlük hayatı ve mutfak hazırlıklarını kolaylaştıran binlerce teknoloji ürün, tüketicilerle buluşuyor.

Kampanya kapsamında sunulan ürünler arasında;

  • Philips HD7301 çay ustası çay makinesi 3 bin 299 lira,

  • Korkmaz A328-05 Tostkolik tost ve ızgara makinesi 7 bin 499 lira,

  • Arnica Diva Trend el blender seti 3 bin 749 lira,

  • Arzum Okka Minio otomatik Türk kahvesi makinesi 1899 lira ve

  • Tefal GV9566 2600 vat Pro express ultimate yüksek basınçlı buhar kazanlı ütü 16 bin 199 liradan tüketicilere sunuluyor.

Taksilerde Yeni Dönem Başladı: Kart Geçmeyen Taksi Kalmayacak! İşte “Taksi Mali Cihaz” Detayları
Taksilerde Yeni Dönem Başladı: Kart Geçmeyen Taksi Kalmayacak! İşte “Taksi Mali Cihaz” Detayları
İçeriği Görüntüle

Ramazan kampanyası, MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 103 mağazasında, şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde ve mobil uygulamasında tüketicilere sunuluyor.