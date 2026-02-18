Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat'a kadar devam edecek kampanya süresince, ramazan ayında günlük hayatı ve mutfak hazırlıklarını kolaylaştıran binlerce teknoloji ürün, tüketicilerle buluşuyor.

Kampanya kapsamında sunulan ürünler arasında;

Philips HD7301 çay ustası çay makinesi 3 bin 299 lira,

Korkmaz A328-05 Tostkolik tost ve ızgara makinesi 7 bin 499 lira,

Arnica Diva Trend el blender seti 3 bin 749 lira,

Arzum Okka Minio otomatik Türk kahvesi makinesi 1899 lira ve

Tefal GV9566 2600 vat Pro express ultimate yüksek basınçlı buhar kazanlı ütü 16 bin 199 liradan tüketicilere sunuluyor.

Ramazan kampanyası, MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 103 mağazasında, şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde ve mobil uygulamasında tüketicilere sunuluyor.