Bankacılık sektöründe kredi kartı limitlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme için geri sayım başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) talimatı doğrultusunda bankalar, kredi kartı limitlerini yeniden değerlendirmek üzere üç aylık bir çalışma sürecine girdi.

Şubat ayı başında başlayan süreçte, bankaların hazırladıkları raporları mayıs ayının ilk haftasına kadar kuruma iletmesi bekleniyor. Düzenlemenin temel hedefi, kart kullanıcılarının ödeme performansını iyileştirmek ve kullanılmayan limitlerden kaynaklanan riskleri azaltmak. Bu kapsamda bankalar, limit hesaplamalarında yeni bir modele geçmeyi değerlendiriyor.

Bankacılık verileri, Türkiye’de 41 milyon kredi kartı kullanıcısının yaklaşık yüzde 75’inin kart limitinin 400 bin liranın altında olduğunu gösteriyor. Yeni düzenleme ile tüketiciler, gelirlerini belgelemeleri halinde bankalarına başvurarak limit artışı talep edebilecek.

Sektör kulislerine göre, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların kredi kartı limit hesaplaması dışında tutulması gündemde. Böylece temel ihtiyaçlara yönelik harcamaların, genel limit baskısı oluşturmadan yönetilmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, yapılacak düzenlemenin hem bankaların risk yönetimini güçlendireceğini hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını daha dengeli bir yapı içinde karşılamasına katkı sağlayacağını belirtiyor.