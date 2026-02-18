Google Deprem Uyarı Sistemi ve bazı deprem uygulamaları üzerinden gönderilen bildirimlerde, depremin İsrail merkezli olduğu ve büyüklüğünün 7 olarak gösterildiği görüldü. Bildirimin Türkiye’den yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki Kudüs çevresini işaret etmesi, kullanıcılar arasında şaşkınlığa yol açtı.

Ancak yapılan kontrollerde İsrail Jeolojik Araştırma Kurumu ve uluslararası resmi deprem izleme merkezlerinin kayıtlarında, 17–18 Şubat tarihleri arasında 7 büyüklüğünde herhangi bir deprem verisine rastlanmadı. Resmi kaynaklarda böyle bir sarsıntının yer almaması, bildirimin sistem kaynaklı bir hata ya da yanlış erken uyarı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Söz konusu uyarının yalnızca Türkiye’de değil, Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerdeki bazı kullanıcılara da gönderildiği öğrenilirken, sosyal medyada çok sayıda vatandaş yaşadığı korku ve paniği paylaştı. Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.