Kahramanmaraş genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Öğleden önce ilin güney kesimlerinde, öğleden sonra ise il genelinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre gece yarısından sonra il merkezinin yüksek mahallelerinde sıcaklık sulu kar seviyelerine kadar düşebilir. Kuzey Çevre Yolu’nun üst kesimlerinde kar örtüsü oluşma ihtimali bulunurken, sıcaklıkta yaşanacak 1–2 derecelik düşüş kar yağışını mümkün kılabilir.

Yüksek Kesimlerde Kar Alarmı

Göksun, Tekir, Geben, Berit Dağı, Çağlayancerit ve Nurhak çevrelerinde akşam saatlerinden perşembe sabahına kadar yer yer etkili kar yağışı bekleniyor. Bu bölgelerde kar kalınlığının 20–30 santimetreye ulaşabileceği, daha yüksek kesimlerde ise bu miktarın artabileceği ifade ediliyor.

Ulaşımda Aksamalar Bekleniyor

Tekir–Kurucaova hattı, Göksun–Kayseri yolu ile Andırın, Geben ve Göksun güzergâhlarında ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Soğuk Hava ve Don Uyarısı

Bugünden itibaren 3–4 gün boyunca serin, hatta soğuk hava etkili olacak. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi sabah saatlerinde yer yer don olayı beklenirken, özellikle Göksun çevresinde kuvvetli don riskine karşı çiftçilerin ve vatandaşların önlem alması gerektiği vurgulandı.

Günlük Sıcaklık Değerleri

Güney ilçeler: Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık’ta 11–12 °C Kahramanmaraş’ta Kış ve Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi: Doğal Üzüm Pekmezi İçeriği Görüntüle

Kuzey ilçeler: Göksun ve Nurhak’ta 7–9 °C, Afşin, Elbistan, Çağlayancerit ve Ekinözü’nde 9–11 °C

Andırın: Yaklaşık 7 °C

Rüzgârın bugün güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; perşembe ve cuma günleri ise kuzeyden daha sert rüzgârların etkili olacağı belirtildi. Yetkililer, hava koşullarındaki değişime göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını duyurdu.