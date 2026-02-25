Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının huzur ve kardeşlik atmosferini şehrin her köşesinde yaşatmak amacıyla kültür ve sanat etkinliklerini kesintisiz sürdürüyor. Bu yıl ilk kez oluşturulan Ramazan Sokağı, her akşam farklı programlarla vatandaşların buluşma noktası oluyor.

Ramazan akşamlarının manevi iklimini paylaşmak isteyen Kahramanmaraşlılar için hazırlanan etkinlikler kapsamında, 26 Şubat Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Pişgin’in katılımıyla özel bir sohbet programı gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Pişgin, İslam ahlakının temel ilkeleri, modern çağda insan ilişkilerinde merhamet ve empati, Ramazan’ın birey ve toplum üzerindeki etkileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu maneviyat dolu programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.