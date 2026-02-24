UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanına konuk olacak. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 5-2 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu avantajı koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Juventus – Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Kritik mücadele, 25 Şubat Çarşamba günü Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Juventus – Galatasaray rövanş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray’a Tur İçin Hangi Sonuçlar Yeterli?

Galatasaray;

Galibiyet,

Beraberlik,

2 farklı mağlubiyet alması halinde dahi turu geçen taraf olacak.

Juventus’un 3 farklı galibiyetinde karşılaşma uzatmalara gidecek, 4 ve üzeri farkta ise tur İtalyan ekibine geçecek.

Sarı-Kırmızılılarda Eksikler ve Kart Sınırı

Galatasaray’da Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA kadrosunda yer almadıkları için forma giyemeyecek.

Öte yandan Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor.

Lemina Eski Takımına Karşı

İlk maçta kart cezası nedeniyle oynayamayan Mario Lemina, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Juventus’a karşı sahada olacak. Lemina, daha önce 2015–2017 yılları arasında Juventus forması giymişti.

Son 16’da Muhtemel Rakip

Galatasaray’ın turu geçmesi halinde son 16 turundaki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. Sarı-kırmızılılar, 12 sezon sonra Juventus’u eleyerek Devler Ligi’nde yeniden büyük bir başarıya imza atmak istiyor.

Tüm gözler şimdi Torino’daki dev rövanşta. Galatasaray, avantajını koruyup Avrupa’da yoluna devam edebilecek mi?