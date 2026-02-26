26 Şubat Perşembe günü Marmara ve Ege’nin iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Akdeniz kıyılarında yağmur görülürken, Toroslar ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Anadolu’da yer yer tipi görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde ise don ve buzlanma riski bulunuyor.
27 Şubat Cuma günü de soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Yağışlar özellikle kuzey ve iç bölgelerde aralıklı olarak devam edecek. Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’da kar yağışı görülürken, rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına ihtimali bulunurken, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski artacak.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
-
Parçalı ve çok bulutlu
-
İç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar
-
Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir
Ege
-
Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
-
Kuzeyli rüzgar zaman zaman kuvvetli
Akdeniz
-
Kıyı kesimlerde yağmur
-
Toroslar ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
-
Rüzgar yer yer sert
İç Anadolu
-
Genel olarak kar yağışı etkili
-
Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli don ve buzlanma
-
Ulaşımda aksamalar yaşanabilir
Karadeniz
-
Batı ve Orta Karadeniz’de yağmur, iç kesimlerde kar
-
Doğu Karadeniz’in yükseklerinde yoğun kar yağışı
Doğu Anadolu
-
Bölge genelinde kar yağışı
-
Yer yer tipi, buzlanma ve kuvvetli don riski
Güneydoğu Anadolu
-
Parçalı ve çok bulutlu
-
Yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
-
Gece saatlerinde don görülebilir