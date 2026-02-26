26 Şubat Perşembe günü Marmara ve Ege’nin iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Akdeniz kıyılarında yağmur görülürken, Toroslar ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Anadolu’da yer yer tipi görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde ise don ve buzlanma riski bulunuyor.

27 Şubat Cuma günü de soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Yağışlar özellikle kuzey ve iç bölgelerde aralıklı olarak devam edecek. Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’da kar yağışı görülürken, rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına ihtimali bulunurken, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski artacak.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu

İç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur , yükseklerde kar

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir

Ege

Kıyılarda yağmur , iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

Kuzeyli rüzgar zaman zaman kuvvetli

Akdeniz

Kıyı kesimlerde yağmur

Toroslar ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar

Rüzgar yer yer sert

İç Anadolu

Genel olarak kar yağışı etkili

Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli don ve buzlanma

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Karadeniz

Batı ve Orta Karadeniz’de yağmur , iç kesimlerde kar

Doğu Karadeniz’in yükseklerinde yoğun kar yağışı

Doğu Anadolu

Bölge genelinde kar yağışı

Yer yer tipi, buzlanma ve kuvvetli don riski

Güneydoğu Anadolu