Yağış Güneyde Yağmur, Kuzeyde Kar
Meteorolojik değerlendirmelere göre;
-
Öğleden önce: İlin güney kesimlerinde yağış bekleniyor.
-
Öğleden sonra: Yağışlar kuzey ilçelere kayacak.
Yağışlar;
-
Güneyde yağmur,
-
Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur,
-
Kuzey ilçelerde ise kar şeklinde görülecek.
Öğleden sonra yağışlar zayıflasa da, rüzgarın etkisiyle tipi oluşabileceği bildirildi.
Bu Yollarda Dikkat!
Özellikle şu güzergâhlarda tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir:
-
Tekir – Kurucaova
-
Göksun – Kayseri yolu
-
Andırın – Geben – Göksun yolu
Yetkililer, yola çıkacak sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış lastiği bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.
Don Uyarısı: Gece ve Sabah Saatlerine Dikkat
Önümüzdeki 3–4 gün boyunca, özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkisini artıracak.
Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi sabahı yer yer don olayı bekleniyor. Göksun çevresinde ise kuvvetli don riski bulunuyor.
İlçelere Göre Günün En Yüksek Sıcaklıkları
Güney İlçeler:
-
Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 9–10 °C
Kuzey İlçeler:
-
Göksun, Nurhak: 2–3 °C
-
Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü: 2–7 °C
-
Andırın: 5 °C civarı
Rüzgar Sert Esecek
-
Bugün ve Cuma günü rüzgar kuzeyden sert esecek.
-
Berit, Binboğa, Engizek, Yedikuyular gibi yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına görülebilir.
-
Cuma günü rüzgar hızının biraz daha artması bekleniyor.