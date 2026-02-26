Cemre Düşmesi Nedir?

Cemre, Türk halk kültüründe kış mevsiminin sona ermeye başladığını ve baharın yaklaştığını simgeleyen geleneksel bir inanıştır. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi; kor, ateş ve sıcaklık anlamlarını taşır.

Halk inanışına göre cemreler, doğanın yavaş yavaş ısınmasını temsil edecek şekilde önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Her düşüş arasında yaklaşık bir haftalık süre bulunur.

Cemreler Birer Hafta Arayla Düşüyor

“Ateş”, “kor”, “köz” anlamlarına gelen cemre; soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılan bir doğa olayı olarak biliniyor. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Arap coğrafyasından Yunanistan’a kadar pek çok kültürde cemre, ilkbaharın habercisi kabul ediliyor.

1. Cemre (Havaya): 19–20 Şubat 2026

2. Cemre (Suya): 26–27 Şubat 2026

3. Cemre (Toprağa): 5–6 Mart 2026

Sular Isınmaya Başlıyor

İkinci cemrenin suya düşmesiyle birlikte göl, nehir ve denizlerde ısınmanın başladığına inanılıyor. Bu dönem; özellikle balıkçılar, hayvancılıkla uğraşanlar ve tarım kesimi için önemli bir eşik olarak görülüyor.

Son Cemreyle Bahar Tam Anlamıyla Geliyor

Üçüncü ve son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte doğanın tamamen uyanmaya başladığı, toprağın işlenmeye elverişli hale geldiği kabul ediliyor. Aynı zamanda bu süreç, Nevruz Bayramı’nın da yaklaştığını işaret ediyor.