Olay, Afşin ilçesi Beyceğiz Mahallesi Rezerv Alanı 3 mevkiinde bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta görev yapan 23 yaşındaki Ü.A., çalıştığı sırada bir anlık dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağı düştü. Talihsiz genç, düşüşün etkisiyle yerde bulunan inşaat demirlerinin üzerine saplandı.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinden Hassas Operasyon

Kazayı gören mesai arkadaşları hemen yardıma koşarken, durum vakit kaybetmeden sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ü.A.’nın vücuduna saplanan demiri, hayati organlara daha fazla zarar vermemesi için büyük bir titizlikle kesti.

Yoğun Bakımda Kritik Bekleyiş

Demirle birlikte kurtarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı işçi, Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada acil ameliyata alınan ve ardından yoğun bakım ünitesine sevk edilen Ü.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

İş kazasının yaşandığı inşaat alanında polis ve iş güvenliği uzmanları incelemelerde bulundu. İhmal olup olmadığına dair başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.