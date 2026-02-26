Maç Bilgileri

Stadyum: City Ground

Saat: 23.00 (TSİ)

Yayın: TRT 1

Hakem: Maurizio Mariani

Mariani’nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Matteo Marchetti olacak.

Muhtemel 11’ler

Nottingham Forest:

Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Fenerbahçe:

Tarık Çetin, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif

Fenerbahçe’de Eksikler Dikkat Çekiyor

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda birçok oyuncusundan yararlanamayacak.

Fred Rodrigues ve Jayden Oosterwolde cezalı, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Kaleci Mert Günok ile Anthony Musaba da statü gereği forma giyemeyecek.

Tur İhtimalleri

Fenerbahçe’nin turu geçmesi için: 4 farklı galibiyet

Nottingham Forest’ın turu geçmesi için: Beraberlik, galibiyet veya 1–2 farklı mağlubiyet

3 farklı Fenerbahçe galibiyeti: Maç uzatmalara gidecek

Eşitlik bozulmazsa seri penaltılar oynanacak.

Avrupa’da 300. Randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 299 maçta

117 galibiyet , 65 beraberlik , 117 mağlubiyet aldı.

Rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde 422 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi özelinde ise sarı-lacivertliler, organizasyonda çıktığı 103 maçta 49 galibiyet elde etti.