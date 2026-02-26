Maç Bilgileri
Stadyum: City Ground
Saat: 23.00 (TSİ)
Yayın: TRT 1
Hakem: Maurizio Mariani
Mariani’nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Matteo Marchetti olacak.
Muhtemel 11’ler
Nottingham Forest:
Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus
Fenerbahçe:
Tarık Çetin, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif
Fenerbahçe’de Eksikler Dikkat Çekiyor
Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda birçok oyuncusundan yararlanamayacak.
Fred Rodrigues ve Jayden Oosterwolde cezalı, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Kaleci Mert Günok ile Anthony Musaba da statü gereği forma giyemeyecek.
Tur İhtimalleri
Fenerbahçe’nin turu geçmesi için: 4 farklı galibiyet
Nottingham Forest’ın turu geçmesi için: Beraberlik, galibiyet veya 1–2 farklı mağlubiyet
3 farklı Fenerbahçe galibiyeti: Maç uzatmalara gidecek
Eşitlik bozulmazsa seri penaltılar oynanacak.
Avrupa’da 300. Randevu
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 299 maçta
117 galibiyet, 65 beraberlik, 117 mağlubiyet aldı.
Rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde 422 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi özelinde ise sarı-lacivertliler, organizasyonda çıktığı 103 maçta 49 galibiyet elde etti.