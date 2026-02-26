UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi.

Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı.

Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 5-2 kazandı.

Galatasaray, Allianz Stadı'ndaki rövanş maçına ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile sahaya çıktı.

Bakan Bak, maçı statta takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi.

Bakan Bak, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan ilk 11'de

İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, ilk maçta olduğu gibi rövanş karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Juventus, 4 değişikliğe gitti

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como'ya 2-0 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Torino ekibi, karşılaşmaya Mattia Perin, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceiçao, Jonathan David ve Kenan Yıldız 11'i ile başladı.

Spalletti, son oynadıkları Como maçında 11'de şans verdiği oyunculardan Andrea Cambiaso'yu sarı kart cezası nedeniyle kadroya almazken Michele Di Gregorio, Fabio Miretti ve Lois Openda'yı yedek oturttu.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Perin, Conceiçao, Kalulu ve David'i ilk 11'de sahaya sürdü.