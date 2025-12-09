İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan polis memuru Emre Albayrak, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Ladik Merkez Camisi bahçesine getirildi. Burada Albayrak ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşların taziyelerini kabul etti. Şehit için öğle vakti İl Müftüsü Veysel Çakır’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Arnavutlar Aile Kabristanlığı’nda defnedildi.

Cenazeye yoğun katılım

Törene; şehidin anne ve babası Aslıhan – Ramazan Albayrak, eşi İrem Albayrak ve yakınlarının yanı sıra; Samsun Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

6 yıllık görev hayatı vardı

Hakkari’de başladığı polislik görevine 2022’den bu yana İstanbul’da devam eden şehit Emre Albayrak’ın evli olduğu öğrenildi. Türkiye, kahraman şehidini dualarla uğurladı...