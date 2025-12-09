Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre turizm konaklama tesisleri, kimlik doğrulaması yapmak için belgeyi yalnızca görmekle yükümlü olacak; fotokopi çekme, tarama ya da dijital kopyasını saklama gibi işlemler artık yapılamayacak.

Kurul, mevcut mevzuatta böyle bir yetkinin bulunmadığını vurgulayarak, kimlik fotokopisi alınmasının “gereğinden fazla veri işleme” anlamına geldiğini belirtti. Özellikle eski tip nüfus cüzdanlarında yer alan din, kan grubu gibi özel nitelikli kişisel bilgilerin kopyalanmasının KVKK’ya açık aykırılık taşıdığı ifade edildi.

Buna göre oteller yalnızca kimlik bilgilerinin kayıt defterine işlenmesiyle yetinecek. Kimlik fotokopisi talep eden işletmeler hakkında ise gerekli hukuki süreçler başlatılabilecek.

Bu düzenleme, turizm sektöründe uzun süredir tartışılan veri gizliliği konusuna netlik kazandırırken, vatandaşların kişisel bilgilerinin korunmasında da önemli bir adım atılmış oldu.