İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonrası İstanbul merkezli 17 ilde geniş kapsamlı operasyon düzenlenmiş, aralarında profesyonel futbolcuların da bulunduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27’si futbolcu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

20 Şüpheli Tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği; aralarında şu isimlerin bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi:

Mert Hakan Yandaş

Metehan Baltacı

Faruk Can Genç

Kadir Kaan Yurdakul

Ersen Dikmen

Kerem Yusuf Sirkeci

Emircan Çiçek

Ziya Şahin Kaya

Ümit Kaya

Murat Sancak

Alassane Ndao ve diğer şüpheliler…

9 Şüpheliye Adli Kontrol

Hakimlik, 9 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Daha önce ise;

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük

Futbolcular Abdulsamet Burak, Erhan Çelenk ve Uğur Kaan Yıldız dâhil 10 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Futbolda Bahis Soruşturmasının Detayları:

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre;

Ersen Dikmen ’in dijital materyallerinde, Mert Hakan Yandaş ile para transferi bilgileri, yasadışı bahis kuponları ve WhatsApp yazışmaları tespit edildi. Dikmen’in, Yandaş’a bireysel bahis oynama konusunda aracılık yaptığı değerlendiriliyor.

Boluspor futbolcusu Ensar Bilir ’in “Nesine” hesabından kendi takımının da yer aldığı birçok maça bahis yaptığı ve 4 yasa dışı bahis sitesine erişim sağladığı ortaya çıkarıldı. Bilir, ifadesinde suçlamaları reddetti.

Oktay Aydın ’ın, Vanspor’da oynadığı dönemde kendi maçlarına bahis yaptığı ve yasa dışı sitelere eriştiği belirlendi.

Adana Demirspor eski futbolcusu Yücel Gürol ’un kendi takımının maçlarına bahis oynadığına dair kupon görselleri bulundu.

Fatih Karagümrük oyuncusu Kerem Yusuf Sirkeci ’nin karıştığı bahislerde kendi takımının aleyhine kupon yaptığı tespit edildi.

Pendikspor futbolcusu Emircan Çiçek de hem yasal hem yasa dışı bahis sitelerini kullandığını kabul ederken, kendi maçlarına bahis oynayıp oynamadığını hatırlamadığını söyledi. Savcılık, bunun suçtan kurtulmaya yönelik beyan olduğuna kanaat getirdi.

Mert Hakan Yandaş'ın Para Transferi Ortaya Çıktı

Tutuklanan şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın tutuklanan şüpheli Ersen Dikmen'e yasal bahis için yaptığı para transferleri de savcılığın hazırladığı sevk yazısında yer aldı.

Yazıda, Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği ve Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği ifade edildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı: