Arefe Günü Bankalar Açık mı?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri olan “Arefe günü bankalar açık mı?” sorusunun cevabı belli oldu.

Türkiye’de resmi tatiller 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında düzenleniyor. Bu kapsamda Arefe günleri yarım gün tatil olarak uygulanıyor.

19 Mart Perşembe Bankalar Kaça Kadar Açık?

📅 19 Mart 2026 Perşembe (Arefe Günü)

➡️ Bankalar sabah saatlerinde hizmet verecek

➡️ Saat 13.00 itibarıyla kapanacak

➡️ Öğleden sonra resmi tatil başlayacak

Öğleden Sonra Banka İşlemleri Yapılabilecek mi?

Arefe günü saat 13.00’ten sonra:

Banka şubeleri kapalı olacak

Gişe işlemleri yapılamayacak

Havale, EFT gibi işlemler dijital kanallar üzerinden yapılabilecek

Vatandaşların işlemlerini öğleden önce tamamlaması öneriliyor.

Bayram Boyunca Bankalar Açık mı?

📅 20-21-22 Mart 2026 (Bayram Günleri)

➡️ Bankalar tamamen kapalı olacak

➡️ Şubeler hizmet vermeyecek

➡️ İşlemler yalnızca mobil bankacılık ve ATM’ler üzerinden yapılabilecek

Bankalar 23 Mart Pazartesi günü normal çalışma düzenine geri dönecek.

Özel Sektörde Mesai Nasıl Olacak?

Arefe günü yarım gün tatil kapsamında: