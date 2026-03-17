Arefe Günü Kargolar Açık mı?

19 Mart 2026 Perşembe günü Arefe olması nedeniyle kamu kurumları gibi kargo firmaları da yarım gün çalışma sistemine geçecek.

📌 PTT Kargo:

Saat 12.30’a kadar açık olacak

Öğleden sonra tüm şubeler kapanacak

📌 Özel Kargo Firmaları (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat):

Sabah 09.00’da açılacak

13.00’e kadar hizmet verecek

Dağıtım ve gönderi işlemleri yarım gün yapılacak

Arefe Günü Kargo Gelir mi?

Arefe günü kargoların yarım gün çalışması nedeniyle sabah saatlerinde teslimat yapılması mümkün.

Ancak yoğunluk ve sınırlı çalışma süresi nedeniyle bazı gönderiler bayram sonrasına kalabilir. Bu yüzden uzmanlar, gönderilerin önceden verilmesini öneriyor.

Bayramda Kargolar Çalışıyor mu? (20-21-22 Mart)

➡️ PTT Kargo:

3 gün boyunca kapalı

Teslimatlar 23 Mart Pazartesi yeniden başlayacak

➡️ Özel Kargolar:

Bayramın 1. günü tamamen kapalı

Bayramın 1. günü tamamen kapalı

ve 3. gün çoğu firma hizmet vermiyor



Bayramda Kargo Teslimatı Yapılır mı?

Geçmiş yıllara bakıldığında, bayram süresince kargo firmalarının büyük çoğunluğu teslimat yapmıyor.

Bu nedenle bayramda gelmesi beklenen gönderilerin büyük kısmı tatil sonrası teslim ediliyor.

Trendyol Express, Hepsijet ve Diğerleri Açık mı?

E-ticaret firmalarına ait dağıtım ağları ise farklılık gösterebiliyor.

Trendyol Express

Hepsijet

Kolay Gelsin

gibi firmalar bazı bölgelerde bayramın 1. günü hariç sınırlı dağıtım yapabiliyor.

📌 En doğru bilgi için sipariş verdiğiniz uygulamadaki “Kargom Nerede?” bölümünden kontrol yapılması öneriliyor.