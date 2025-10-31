Osmaniye' de öğretmenlerinin de desteğiyle yaklaşık 6 aylık çalışma sonucunda öğrenciler, "Fotokolon" ismini verdikleri bir cihaz tasarladı.

Geleneksel yöntemlerde hasar tespiti için uzmanların doğrudan binalara girmesi gerekirken, Fotokolon sayesinde bu risk ortadan kalkıyor.

Cihaz, binaların taşıyıcı kolonlarını ve yapısal elemanlarını analiz ederek, olası hasarları uzaktan ve güvenli bir şekilde belirleyebiliyor. Böylece hem insan güvenliği sağlanıyor hem de hızlı müdahale imkânı doğuyor.

Fotokolon’un ilerleyen dönemde afet yönetimi, inşaat mühendisliği ve şehir planlaması alanlarında kullanılması hedefleniyor.