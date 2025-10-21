ABD'de 6 Eylül 2025 tarihinde yapılan çekilişte büyük ikramiye 1 milyar doları aşarken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Katılımcılardan biri olan Carvey, sayı seçiminde sıradışı bir yol izleyerek yapay zekâdan yardım aldı.

Carvey, kendi sayılarını belirlemek yerine, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ modeli ChatGPT’den onun için bir sayı seti yazmasını istedi. ChatGPT 11, 23, 44, 61, 62 ve 17 numaralarını belirledi. Bu sayılardan da dört beyaz top ile kırmızı topu da doğru tahmin etti.

Carvey o sayılarla piyango oynadı. Normal şartlarda bu kombinasyonla, standart ödül olan 50 bin doları kazanması gerekirken biletine eklediği çarpan özelliği sayesinde kazancını iki katına çıkararak 100 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Yapay zekânın oyunlarda ya da şans faktörüne dayalı sistemlerde bu denli etkili olması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Carvey’nin deneyimi sonrası bazı kullanıcılar, ChatGPT gibi yapay zekâ sistemlerinin rakam seçimi konusunda ilham verici bir araç olabileceğini düşünmeye başladı. Ancak uzmanlar, tamamen şansa dayalı sistemlerde hiçbir yöntemin başarı garantisi olmadığını, yapay zekânın da bu istisnalardan biri olmadığını vurguluyor.

Yetkililer ise, “Tüm çekiliş sonuçları tamamen rastlantısaldır. Yapay zeka veya herhangi bir sayı üretim aracının sonuçları önceden tahmin etmesi mümkün değildir” açıklamasını yaptı.