Altın piyasalarında dünkü yükselişin ardından bugün hafif bir geri çekilme yaşanıyor. Dün ons altın fiyatındaki artışa paralel olarak yükselen gram altın, günü yüzde 2,2 artışla 5.855 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Ancak yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre %0,3 değer kaybederek 5.833 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Güncel Fiyatlar

Çeyrek altın: 10.150 TL

Cumhuriyet altını: 40.460 TL

Yatırımcıların gözdesi olan diğer altın türlerinde de benzer bir eğilim görülüyor.

Ons Altın da Geri Çekildi

Dün yaşanan yükselişin ardından, altının ons fiyatı da güne düşüşle başladı. Saat 09.30 itibarıyla ons altın, önceki kapanışa göre %0,7 düşüşle 4.325 dolar seviyesinde seyrediyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Piyasa analistleri, bu sabah yaşanan düşüşün kısa vadeli bir düzeltme hareketi olabileceğini belirtiyor. Altın fiyatları üzerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, dolar endeksi ve Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek.