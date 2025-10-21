Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün 6'ncı duruşma gerçekleştirilecek. Tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları da katılıyor.

Mahkeme, bir önceki celsede, olay günü semt pazarındaki beş pazarcıyı tanık olarak dinlemişti.

Sanıkların "engelli raporu" aldıkları iddiası da gündeme oturmuştu.

Sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunmasının tepkilere yol açmasının ardından raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken davanın 21 Ekim'e ertelenmesini kararlaştırmıştı.

Minguzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırılması talep ediliyor. Bugün ise hakim karşısına çıkacak sanıkların savunmasının ardından davada bir karar çıkması bekleniyor.