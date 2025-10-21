İstihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özellikle eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

Buna göre,

acil sağlık hizmetlerinde 1,

ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7,

sağlık evlerinde 8,

yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden;