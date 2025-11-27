MHRS Üzerinden Randevu Nasıl Alınır?
-
MHRS’nin resmi internet sitesine girin:
👉 https://mhrs.gov.tr/vatandas/#/
-
Sisteme giriş yapın:
Açılan ekranda T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Eğer MHRS hesabınız yoksa, "e-Devlet ile giriş" seçeneğine tıklayarak hızlıca doğrulama yapıp sisteme giriş sağlayabilirsiniz.
-
Randevu alma ekranına geçin:
Sağ üst köşede bulunan “Hastane Randevusu Al” butonuna tıklayın.
-
Randevu detaylarını belirleyin:
-
Hangi şehirden
-
Hangi hastaneden
-
Hangi klinikten (bölümden)
randevu almak istediğinizi seçin.
-
-
Uygun saatleri görüntüleyin:
Sayfanın altındaki “Randevu Ara” butonuna tıklayın.
Sistem size uygun gün ve saatleri listeleyecektir.
-
Randevuyu onaylayın:
Uygun saatlerden birini seçip işlemi tamamlayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz.
Eğer o gün boşluk yoksa farklı tarih veya farklı bir hastane seçerek yeniden arama yapabilirsiniz.
Telefon ile Nasıl Randevu Alınır?
Hastanelerden randevu almak için ALO 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Aradığınızda sistem sizi canlı operatöre bağlar. T.C. kimlik numaranızı verdikten sonra randevu oluşturmaya başlayabilirsiniz.
MHRS Randevusu Nasıl İptal Edilir?
-
Ana sayfaya dönün ve “Aktif Randevularım” bölümüne tıklayın.
-
İptal etmek istediğiniz randevunun üzerine gelin.
-
Randevunun sağ tarafında bulunan “X (iptal)” butonuna basın.
-
Karşınıza çıkan uyarıyı onaylayarak randevuyu kolayca iptal edebilirsiniz.