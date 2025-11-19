Diş Hekimi Peker'in verdiği bilgilere göre, ağız kokusunun büyük bir çoğunluğu, yani yüzde 90'ı ağız içinden kaynaklanıyor. Peker, kokunun ana nedenlerini şöyle sıraladı:

Diş ve Dil Yüzeyinde Biriken Gıda Artıkları: Temizlenmeyen artıklar kokuya yol açar.

Sigara ve Kahve Tüketimi: Bu alışkanlıklar kokuyu yoğunlaştırır.

Eski ve Uyumsuz Restorasyonlar/Protezler: Bu alanlar bakteri tutulumunu artırır.

Diş Taşı ve Diş Eti Enfeksiyonları: En yaygın koku nedenlerindendir.

Nadir durumlarda ise kokunun mide veya akciğer kaynaklı olabileceğini belirtti.

Tedavi İçin İlk Adım: Ağız Hijyeni ve Profesyonel Destek

Ağız kokusundan kurtulmanın temel yolunun doğru ve düzenli hijyen olduğunu vurgulayan Peker, mevcut sorunların giderilmesi gerektiğini aktardı:

Profesyonel Tedavi: Kokunun neden olduğu eski protez ve restorasyonların yenilenmesi ile diş eti tedavisinin mutlaka yapılması gerekiyor.

Dil Temizliği: Dil yüzeyinin uygun aparatlar ile temizlenmesi büyük önem taşıyor.

Doğru Fırçalama: Dişlerin günde iki kez, iki dakika boyunca doğru teknikle fırçalanması şart.

Peker, tüm bu önlemlerle kokunun büyük bir bölümünün ortadan kalkacağını ifade ederek, ağız bakım suları ve gargaraların da hijyene ek olarak kalıcı ferahlık sağlayacağını sözlerine ekledi.