Kahramanmaraş AKEDAŞ İstiklalspor’un 3. Lig’de yazdığı tarihi başarı hikâyesi, kapsamlı bir belgeselle ekranlara taşınıyor. Aylar süren titiz çalışma sonucunda hazırlanan yapım, takımın zorlu süreçlerden geçerek ulaştığı şampiyonluğun tüm detaylarını güçlü bir sinematografik anlatımla izleyiciye sunacak.

Belgeselde; sezon boyunca elde edilen kritik galibiyetler, dönüm noktası olan maçlar, futbolcuların ve teknik ekibin samimi röportajları, kulis görüntüleri ve şehrin takıma olan sarsılmaz desteği özel bir kurgu ile bir araya getirildi. Şampiyonluk yolculuğunun nabzını tutan bu yapım, sadece spor belgesi değil, aynı zamanda bir şehrin yeniden ayağa kalkışının hikâyesi niteliği taşıyor.

Bugün paylaşılan fragman kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, İstiklalspor'un başarı öyküsünün belgeselleştirilmesi üzerine yoğun beğeni ve tebrik mesajları paylaştı.

Belgeselde, taraftarların tribünlerdeki coşkusu, futbolcuların mücadele azmi, yönetimin kararlı duruşu ve şehrin birlik ruhu tüm gerçekliğiyle yansıtılıyor. Depremin yaralarını saran Kahramanmaraş’ın yeniden doğuşunda sporun üstlendiği moral ve motivasyon gücü de belgeselin önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un unutulmaz şampiyonluk yolculuğunu anlatan bu özel yapım, çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Hazır ol Kahramanmaraş… Şampiyonluk hikâyesi yeniden doğuyor.