Türkiye’de 300, dünya genelinde 40 ülkede satış noktası olan ve dondurmanın anavatanı Kahramanmaraş’ta dondurmayı en kaliteli şekilde üreten MADO, salep üretimini artırmak ve salebi dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Salep ekim sezonunun başlamasıyla birlikte kolları sıvayan MADO, çiftçiler ile birlikte salep ekimine başladı.

Dondurmaya Hayat Veren Salebin Üretiminin Artırılması Ve Salebi Tüm Dünyaya Tanıtmak İçin Çalışmalar Yapmaya Başlayan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur,”Sevdamız salep değil, sevdamız Maraş diyerek, düne kadar dağlarda olan salebi ovada yetiştirir hale geldik” ifadelerini kullandı.

Kanbur, salep eken çiftçilere 10 yıl alım garantisinin yanı sıra tüm bilimsel desteği vereceklerini söyleyerek dondurma gibi salebi de dünya pazarına taşımak istiyoruz” dedi.