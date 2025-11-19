Çarşı Kahramanmaraş tarafından hazırlanan kütüphane, düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine açıldı.

Açılış törenine protokol üyeleri, davetliler, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Çarşı Kahramanmaraş Başkanı Ahmet Telli, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ahmet Köse’nin yardımseverliği, güler yüzü ve toplumsal duyarlılığıyla çevresinde örnek bir genç olarak tanındığını ifade etti.

Köse’nin Beşiktaş sevgisine ve çevresine kattığı değerlere dikkat çeken Telli, bu kütüphanenin gelecek nesillere bırakılmış bir “iyilik mirası” olduğunu vurguladı.

Kütüphanenin hayata geçirilmesine destek veren Fatmalı Yeşilkent Ortaokulu yöneticilerine, Onikişubat Belediyesi’ne, Onikişubat İdman Yurdu Futbol Kulübü’ne ve mahalle sakinlerine teşekkür edildi.

Tören, kütüphanenin kapılarının öğrencilerin kullanımına açılmasıyla sona erdi. Bu anlamlı proje, hem Ahmet Köse’nin hatırasını yaşatacak hem de bölgedeki öğrencilere yeni bir eğitim ortamı sunacak.