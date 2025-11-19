İsrail, 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını durdurmadı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı.

Lübnan makamlarından, saldırıya ilişkin ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail ordusu ise yazılı açıklamasında, Lübnan’ın güneyindeki saldırıların Hizbullah’a ait hedefleri vurduğunu doğruladı.

Önceki gün İsrail’in Sayda’daki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırılar, 2023 Ekim ayında başlayan ve 2024 Eylül’ünde geniş çaplı savaşa dönüşen İsrail-Lübnan çatışmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’da ateşkesi 4.500’den fazla kez ihlal ettiği, bu ihlallerde yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi. İsrail halen Lübnan’da ele geçirdiği 5 tepede kontrolü elinde bulunduruyor ve uzun yıllardır işgal ettiği bazı bölgelerdeki varlığını sürdürüyor.